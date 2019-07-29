Gündem Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı 4ü polis, 6 yaralı
SİVAS

Sivas'ta özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis, 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis, 6 yaralı

Sivas'ta özel harekat polislerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4'ü polis, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'taki kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkan içerisinde özel harekatçı polislerin olduğu 58 DC 390 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi'nden kent merkezine gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 NK 799 plakalı dondurma yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi ile minibüs içerisinde bulunan 4 polis yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel harekat polislerini taşıyan servisin kaza anı kamerada
OYNAT 02:05
Özel harekat polislerini taşıyan servisin kaza anı kamerada
Sivas'ta polis özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü özel harekat polisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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