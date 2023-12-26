Özel şoförün maaşı CHP’li belediyeden

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un özel şoförlüğünü yapan İrfan Bulur, maaşını Çiğli Belediyesi’nden aldığını belirterek duruma itiraz etti. Bunun üzerine işten çıkarılan Bulur, olayı şöyle anlattı: “Askerden geldikten sonra, Gürsel Erol’un İzmir merkezli ‘GÜRYA İnşaat’ isimli şirketinde şoför olarak işe başladım. Gürsel Bey, İzmir’e geldiğinde şoförlüğünü yapıyor, Gürsel Bey İzmir’de olmadığında ailesinin şoförlüğünü yapıyordum. İlk 6 ay boyunca normal bir şekilde, GÜRYA İnşaat’tan maaşımı aldım. Ancak daha sonra Gürsel Bey, ‘Şirketteki personelleri İzmir’deki belediyelerde işe soktuğunu, beni de Çiğli Belediyesi’nde işe sokacağını’ söyledi ve ‘Maaşını Çiğli Belediyesi’nden alacaksın ama bana ve aileme çalışmaya devam edeceksin’ dedi.”

Şoför İrfan Bulur’un işe giriş çıkış kayıtlarında belediyede çalıştığı görülüyor.

BELEDİYEYE AYAK BASMADIM

“Bunun bizler için bir sorun oluşturup oluşturmayacağını sorduğumda ise ‘Milletvekillerinin böyle bir hakkı var’ yanıtını verdi. Sonra muhasebeci evraklarımı Çiğli Belediyesi’ne gönderdi ve Çiğli Belediyesi’nin Çiğli Gıda İnşaat Şirketi’nde işe girişim yapıldı. Maaşımı Çiğli Belediyesi’nden alıp, Gürsel Erol’un şirketi ve ailesine çalışmaya devam ettim. Bu durum yaklaşık 2 yıl boyunca sürdü. Bu süre boyunca Çiğli Belediyesi’ne bir kez bile ayak basmadım. Gürsel Bey için çalışmaya devam ettim.”

İTİRAZ EDİNCE İŞTEN ÇIKARILDIM

“GÜRYA İnşaat, İBB’den Rumeli Hisarı restorasyonu işini aldı. Gürsel Erol, ihtiyaç var diyerek beni İstanbul’a gönderdi. Burada da 3 ay boyunca bir konteynerde kaldım ve şirketin oradaki şantiyeye ait şoförlük işlerini yaptım. Birkaç kez maaşımı Çiğli Belediyesi’nden alıyor oluşuma itiraz edince, Gürsel Bey bir gün bana; ‘Sen Çiğli Belediyesi’nden maaş almaya devam et, bunun yanında kendine sigortasız başka bir iş de bul, bizim ofise ise artık gitme, biz çevremize böyle güzellikler yaparız’ dedi. Ben bunu da kabul etmeyince, ertesi gün Çiğli Belediyesi’ndeki işimden çıkarıldığımı SMS ile gelen bildirimle öğrendim.”











