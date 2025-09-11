Özel sokağa hazırlanıyor

81 il başkanı, şaibeli kurultay davasının görüleceği 15 Eylül günü Ankara’ya çağırıldı. İl başkanları, davayı Genel Merkez’den izleyecek. Özel, davadan mutlak butlan kararı çıkması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa getirilmesi halinde, önce Ankara’da sonrasında ise tüm yurtta eylem kararı aldı. Mutlak butlan kararı alınması ve Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak partiye dönmesi kararı verilirse, Özel ve 81 il başkanı, Kılıçdaroğlu’nun ihracı için imza toplayacak.