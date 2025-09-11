Yeni Şafak
Özel sokağa hazırlanıyor

Mehmet Güney
04:0011/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül'de yapılacak şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde ülke genelinde “sivil itaatsizlik” eylemi başlatma kararı aldı. Özel'in, CHP örgütlerini marjinal gruplar gibi sokak eylemlerine çekip sosyal ve ekonomik hayatı hedef alacağı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “sivil itaatsizlik” eylemleri yapacaklarını ilan etmesinin ardından ana muhalefetin 15 Eylül için yeni planı ortaya çıktı. Özel, mutlak butlan kararının çıkması halinde ülke genelinde “sivil itaatsizlik” eylemi başlatma kararı aldı.


İHRAÇ İÇİN İMZA TOPLAYACAK

81 il başkanı, şaibeli kurultay davasının görüleceği 15 Eylül günü Ankara’ya çağırıldı. İl başkanları, davayı Genel Merkez’den izleyecek. Özel, davadan mutlak butlan kararı çıkması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa getirilmesi halinde, önce Ankara’da sonrasında ise tüm yurtta eylem kararı aldı. Mutlak butlan kararı alınması ve Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak partiye dönmesi kararı verilirse, Özel ve 81 il başkanı, Kılıçdaroğlu’nun ihracı için imza toplayacak.


FRANSA’DAKI EYLEMLERİN KOPYASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Eylül’de görülecek “şaibeli kurultay” davasında mutlak butlan kararı çıkması halinde “Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız” tehdidi, Fransa’da dün yapılan “Her şeyi bloke et” eylemine benzetildi. Fransa’da sokağa dökülen muhalefet, Fransızların işe gitmemesi, alışveriş yapmaması, çocuklarını okula göndermemesi çağrısında bulundu.


