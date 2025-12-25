Özel ve Başarır'ın 'Saran' algılarını Fenerbahçe boşa düşürdü: Süreç medenice yürütüldü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise bu gelişmenin ardından Saran'ın 'jandarma ekiplerince baskın yapılarak gözaltına alındığını' ileri sürdü. Özel ve Başarır'ın bu algısını ise Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklama ile bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada Saran'ın kulüpten kendi aracı ile Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gittiği; sürecin başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Sadettin Saran, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi.
Özel ve Başarır'dan 'jandarma baskını' iddiası
Saran'ın jandarmada ki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bu gelişmenin ardından 'jandarma baskını' iddiasını ortaya attı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar ile telefonda görüşen Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Saran'ın jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltına alınmasını "provokatif ve düşmanca" bulduğunu bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başarır ise Fenerbahçe Kulübü'nün kapısına jandarma yollandığını savundu.
Fenerbahçe Kulübü: Saran kendi aracıyla gitti
Özel ve Başarır'ın provokatif tutumunun ardından kısa süre sonra Fenerbahçe Kulübü'nün resmi X hesabından kamuoyu açıklaması yapıldı.
Açıklamada Sadettin Saran'ın devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulüp binasından kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gittiği; sürecin başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.