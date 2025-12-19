Yeni Şafak
Özel yine Türkiye’yi şikayet etti

19/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Özgür Özel
CHP lideri Özel, Brüksel’de katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’nda, yolsuzluk operasyonları nedeniyle Türkiye’yi eleştirdi, AB’den destek göremediklerini söyledi. Özel, randevu alamadığı Avrupa Konseyi Başkanı Costa’ya ise şu sözlerle tepki gösterdi: “5 dakika bile görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı. Yaptığı konuşmada bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu olduğunu, buna karşın 75 ilde miting düzenlediklerini söyleyen Özel, “Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz, bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES'in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES'i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum” dedi. Yaşananların ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağını savunan Özel, yine şaşırtmayıp Türkiye’yi Avrupalılara şikayet etti: “Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye'de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım.”

Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’nın açılış konuşmasını yapıp programdan ayrılmasına tepki gösterdi: “Hayranlık duyduğum birisi ama baş başa 5 dakika bile görüşemememiz kabul edilebilir değil.”


