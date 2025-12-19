Özel yine Türkiye’yi şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı'na katıldı. Yaptığı konuşmada bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklu olduğunu, buna karşın 75 ilde miting düzenlediklerini söyleyen Özel, “Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz, bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. PES'in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES'i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum” dedi. Yaşananların ilerleyen süreçte yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralayacağını savunan Özel, yine şaşırtmayıp Türkiye’yi Avrupalılara şikayet etti: “Avrupa Birliği'nin (AB) sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye'de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoritere ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım.”