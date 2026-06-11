Özel'de ilk fireler

CHP’de şimdilik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de konuşmasıyla atlatılan “kürsü” savaşına ilişkin vekillerin tutumu, değişebilen dengelere ilişkin ilginç veriler ortaya koydu. Önceki günkü grup kavgasına ilişkin katılım listeleri incelendiğinde, daha önce kurultayın erkene alınması için imza veren 110 milletvekilinin önemli bir bölümünün Grup Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de düzenlediği grup toplantısına katıldığı, bazı isimlerin ise geri çekildiği ya da tarafsız pozisyona geçtiği görüldü.





YOKLAR AMA ÖZEL’CİLER

Özel adına başlatılan kurultay çağrısı için imza veren 110 milletvekilinden 98’i doğrudan TBMM’deki grup toplantısında yer aldı. Bu tablo, Meclis grubundaki ağırlığın hâlâ büyük ölçüde Özel yönetiminde olduğunu gösterdi. Mahmut Tanal, Bülent Tezcan, Burhanettin Bulut, Murat Emir, Ensar Aytekin, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Gökan Günaydın ve Ali Mahir Başarır gibi parti yönetimine yakın isimler, Özel’in yanında saf tuttu. Özel’e destek veren ancak Meclis’teki toplantıya katılmayan Ahmet Baran Yazgan, Cemal Enginyurt, Ümit Dikbayır, Aysu Bankoğlu ve Aliye Timisi Ersever’in ise siyasi pozisyon değiştirmediği, yalnızca toplantıya katılmadıkları değerlendiriliyor. Bu isimler hâlâ “Özel çizgisine yakın” isimler arasında sayılıyor.





TABAN KORKUSU MU?

Asıl dikkat çeken gelişme ise bazı isimlerin saf değiştirdiği yorumlarına yol açtı. Kurultay çağrısına imza vermesine rağmen Meclis grubunda görünmeyen ve Genel Merkez’deki toplantıya da katılmayan bazı vekillerin süreç içinde geri çekildiği konuşuluyor. Parti kulislerinde bunun temel nedeninin, “krizin büyümesi hâlinde parti tabanında oluşabilecek tepki” olduğu belirtiliyor.





TARAFSIZLAR BEKLE-GÖR HATTINDA

Buna karşın imza veren bazı milletvekillerinin bu hafta hiçbir toplantıda yer almaması dikkat çekti. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Türker Ateş, Erdoğan Toprak, Tahsin Becan ve Tuncay Özkan gibi isimlerin süreçte daha temkinli hareket ettiği, doğrudan taraf göstermemeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Özellikle Tuncay Özkan ve Ali Öztunç’un son dönemde hem Kılıçdaroğlu’na hem de Özel yönetimine eşit mesafede duran açıklamaları, parti kulislerinde “bekle-gör hattı” olarak değerlendiriliyor.





KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN DURANLAR

Öte yandan Kılıçdaroğlu cephesinin Genel Merkez’de yaptığı toplantıya katılan isimlerin çoğunluğunun, daha önce Özel ekibine mesafeli duran vekillerden oluşması dikkat çekti. Enis Berberoğlu, Orhan Sarıbal, Nurten Yontar ve Hasan Öztürkmen gibi isimler, bu süreçte Kılıçdaroğlu’na yakın duran isimler arasında öne çıktı.





ESKİ MAKAM ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘çıkar amaçlı suç örgütü’ soruşturması kapsamında Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu belirtildi.



