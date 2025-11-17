Özel’in tasfiye taktiği

İddialara göre Özel, 60 üyeli PM için 80 isim önerecek. Böylelikle ikinci liste çıkarılıp kendi listesinin delinme olasılığı minimuma indirilecek. Listesine İmamoğlu’na yakın İstanbul ekibini de dahil edecek olan Özel, kendisine yakın Veli Ağbaba ve Ensar Aytekin gibi isimlerin delege üzerindeki etkisini kullanarak İstanbul ekibini tasfiye edecek. 80 kişilik listede İstanbul ekibi de yer alacak ancak Özel’in kurmayları delegelere asıl seçilecek 60 kişilik listeyi bildirecek. Bu listede ise İstanbul ekibinin yer almayacağı ileri sürüldü.