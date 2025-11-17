Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel’in tasfiye taktiği

Özel’in tasfiye taktiği

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi’nin (PM) delinmesinin önlenmesi ve muhalefeti tasfiye için ay sonunda yapılacak 39. Olağan Kurultay’a yönelik strateji arayışını yoğunlaştırdı.

İddialara göre Özel, 60 üyeli PM için 80 isim önerecek. Böylelikle ikinci liste çıkarılıp kendi listesinin delinme olasılığı minimuma indirilecek. Listesine İmamoğlu’na yakın İstanbul ekibini de dahil edecek olan Özel, kendisine yakın Veli Ağbaba ve Ensar Aytekin gibi isimlerin delege üzerindeki etkisini kullanarak İstanbul ekibini tasfiye edecek. 80 kişilik listede İstanbul ekibi de yer alacak ancak Özel’in kurmayları delegelere asıl seçilecek 60 kişilik listeyi bildirecek. Bu listede ise İstanbul ekibinin yer almayacağı ileri sürüldü.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI: Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı branşları açıklandı