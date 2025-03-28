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Özgür Özel'den sonra Ekrem İmamoğlu da Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti

Özgür Özel'den sonra Ekrem İmamoğlu da Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti

12:5728/03/2025, Cuma
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Ekrem İmamoğlu, The New York Times için yazı kaleme aldı.
Ekrem İmamoğlu, The New York Times için yazı kaleme aldı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, The New York Times’a yazdığı makalede, ABD ve Avrupa’nın tutuklanmasına yeterince tepki göstermediğini vurguladı. İmamoğlu, "Adalet ve demokrasi mücadelesi veren Türkiye ve dünya halkına olan inancım tam" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz medyasına Türkiye’yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Mektup yazdı


Benzer bir şikayet de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.


Ekrem İmamoğlu, The New York Times için bir yazı kaleme aldı.


"Ben Cumhurbaşkanı'nın ana rakibiyim"


İmamoğlu’nun yazısı,
"Ben, Cumhurbaşkanı'nın ana rakibiyim, tutuklandım"
başlığıyla gazetenin ‘görüş’ kategorisinde, İngilizce olarak yayımlandı.



#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#New York Times

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