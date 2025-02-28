Pakistan'da cuma namazı sırasında canlı bomba saldırısı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir dini kurumda cuma namazı sırasında meydana gelen canlı bomba saldırısında 4 kişi yaşamını yitirirken, en az 20 kişi de yaralandı.
Pakistan'da Ramazan ayı öncesi son cuma namazında korkunç bir olay yaşandı.
Nowshera bölgesindeki Akora Khattak'ta bulunan önde gelen medrese Darul Uloom Haqqania’da namaz kılındığı sırada şüpheli bir şahıs içeri girdi.
Namaz kıldıran medrese başkanı Mevlana Hamid-ul-Haq’ın yanına yaklaşan şüpheli, üzerine döşediği bombaları patlattı.
Dört kişi hayatını kaybetti
Patlamanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Canlı bomba saldırısının detaylarına ulaşan ekipler, şüphelini medrese başkanını hedef aldığını açıkladı.
Saldırıda medrese başkanı Hamid-ul-Haq'ın yanı sıra 3 kişi daha öldü, en az 20 kişi ise yaralandı.
Taliban liderlerinin eğitim gördüğü medrese
Khyber Pakhtunkhwa eyaleti emniyet müdürü Zulfikar Hameed, olaya ilişkin açıklamasında bu bilgileri paylaştı.
Söz konusu medresenin, birçok Afgan Taliban liderinin eğitim gördüğü bir kurum olduğu biliniyor.