Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı mesaj

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın doğum gününü en sıcak dileklerimle kutluyorum. Bu yıl, size sağlık, mutluluk ve Türkiye'nin büyük halkına hizmet yolunda devam eden başarılar getirsin. Pakistan, Türkiye ile olan güçlü ve tarihi bağlarına büyük değer vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanınızın yakın zamanda Pakistan'ı ziyaret etmesi, sürdürülen ortaklığımıza yeni bir ivme kazandırdı ve bu bağları, özellikle ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimizi artırarak daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili kardeşim.”