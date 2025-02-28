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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı mesaj

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için anlamlı mesaj

13:1228/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Mesajında Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağlara vurgu yapan Şahbaz "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü en sıcak dileklerimle kutluyorum. Bu yıl, size sağlık, mutluluk ve Türkiye'nin büyük halkına hizmet yolunda devam eden başarılar getirsin" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ve tarihi bağlara vurgu yapılarak şu ifadelere yer verdi:


"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın doğum gününü en sıcak dileklerimle kutluyorum. Bu yıl, size sağlık, mutluluk ve Türkiye'nin büyük halkına hizmet yolunda devam eden başarılar getirsin. Pakistan, Türkiye ile olan güçlü ve tarihi bağlarına büyük değer vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanınızın yakın zamanda Pakistan'ı ziyaret etmesi, sürdürülen ortaklığımıza yeni bir ivme kazandırdı ve bu bağları, özellikle ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimizi artırarak daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili kardeşim.”



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Şahbaz Şerif
#Pakistan

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