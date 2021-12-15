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Pakistan’da Kabil zirvesi toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanları, pazar günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelerek Kabil ziyaretini planlayacak. Öte yandan Kabil Havaalanının işletilmesinde ilgilenen ülke ve Taliban ile görüşen şirket sayısı da artıyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Pakistan’da Kabil zirvesi toplanıyor ​
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları, Afganistan gündemiyle Pakistan’ın başkenti İslamabad’da olağanüstü toplanıyor. Toplantıda, İİT ülkelerinin dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetin Kabil ziyareti planlamaları masaya yatırılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bütçe görüşmelerinde pazar günkü toplantıya katılacağını duyurmuştu. İslamabad’daki buluşmada Kabil ziyareti planlamaları detaylı olarak değerlendirilecek.

Ziyarete katılması beklenen üye ülkeler arasında; Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Katar ile bazı Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkeleri bulunuyor. Ziyarete son dönemde Afganistan’daki yeni süreçte rol üstlenmek ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın da katılması olası.

TEMKİNLİ PLANLAMALAR

Kabil ziyaretinin İİT Dışişleri Bakanları toplantısının ardından netleştirilmesi beklense de ziyaret planlamaları Taliban’a yönelik temkinli duruş çerçevesinde yapılacak. Halen Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın resmi olarak tanınıp tanınmayacağı birçok ülke tarafından değerlendirme aşamasında.

BAE’NİN ‘KABİL HAVAALANI İLGİSİ

Öte yandan Kabil Havaalanının işletilmesinde de ilgilenen ülke ve Taliban ile görüşen şirket sayısı artıyor. Türkiye ve Katar, buranın işletilmesinden sorumlu olacak şirketleri belirlerken, Taliban geçici hükümeti yetkilileri ile artan temas trafiğinde detaylar görüşülmeye devam ediliyor. Havalimanı işletmesi ile ilgilenen ülke sayısı da artıyor. BAE’li bir şirketin de havaalanının işletmesi talebiyle Taliban heyetiyle görüşmeler yürüttüğü öğrenilirken, bunun Türkiye ve Katar ortak inisiyatifinin dışında olduğu belirtiliyor.

Taliban somut adım atmalı

  • Taliban’ın uluslararası topluma angajmanının artırılmasının önemine dikkat çeken kaynaklar, “Taliban’dan özellikle insan hakları, özgürlük, kadınların iş hayatında yer alması, kız çocuklarının eğitimi ve toplumun tüm kesimini kapsayacak bir hükümet kurulması gibi bazı somut adımlar bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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