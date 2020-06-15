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POLİTİKA

Pandemi nedeniyle durdurulan kongreler ağustosta: Kongrelere yeni normal kriterleri

Kovid-19’a takılan AK Parti kongreleri ağustosta başlayacak. Önce ilçe ardında da il kongreleri düzenlenecek. Korona önlemlerinin eksiksiz uygulanacağı kongreler için açık alanların tercih edilmesi, sosyal mesafenin imkan verdiği ölçüde davetli çağrılması öngörülüyor. 2001’de kurulan AK Parti’nin büyük kongresinin ise 2021 Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez
AK Parti Genel Merkez

AK Parti’nin "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla başlattığı 7. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek. Şubat ayında ilçe kongrelerine başlayan AK Parti, koronavirüs salgını nedeniyle kongrelere ara vermişti. Ağustos ayından itibaren kongreler koronavirüs önlemleri gözetilerek yeniden başlayacak.

ÜST SEVİYE TEDBİR

AK Parti’nin kongrelerinde korona önlemleri en üst seviyede uygulanacak. Kongrelerin büyük bölümü açık alanlarda yapılacak. Kongrelere öncelikli olarak delegeler alınacak. Sosyal mesafe kuralı da dikkat edilecek. Kongrelerde maske kuralına da uyulacak.

SÜRPRİZ KOREOGRAFİLER

Kongrelerde değişik sürprizlerin de olması bekleniyor. O ilin ya da o içenin özelliğini anlatan özel koreografilerin de kongrelerde yerini alacağı belirtiliyor.

İMKANA GÖRE DAVETLİ

Kongrelerde sosyal mesafenin imkan verdiği oranda davetli çağrılacak. İlçe kongrelerinin ardından il kongreleri başlayacak il kongrelerinde de yine aynı şekilde korona önlemleri dikkate alınacak. Büyük kongrenin ise kongre takvimindeki sarkma nedeni ile 2021 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN’IN “İNANDIĞI YOLDA YÜRÜ” STARTIYLA BAŞLAMIŞTI

AK Parti’nin 7’nci Olağan Büyük Kongre süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sevgili kardeşim, inanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir" ifadeleriyle başladığı mektubunu, "Dünkü başarılar yarınını aydınlatan ışığındır. Hep daha ileriyi hedefler ve aşkla çalışırsan hiç yorulmazsın. Kalbini ortaya koyarak yürürsen yol arkadaşlarınla tek vücut olursun. Aklınla hareket edersen tuzaklara düşmezsin. İnancın varsa, umudun da vardır. İnanç varsa, imkan da vardır. Başaracağına inan. Kendin için, ailen için, Türkiye için. İnandığın yolda yürü." sözleriyle başlamıştı.

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