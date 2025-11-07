Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti öncesi Vatikan heyeti Denizli'de ziyaretlerde bulundu

Vatikan'dan gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilk olarak Hierapolis Antik Kenti'nde Hz.İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezar ve kilisesini ziyaret etti. Reina, daha sonra beraberindekilerle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Ören yerine gelerek travertenlerde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

"Bu topraklarda yaşamış olan 2 bin sene evvelki ilk Hristiyanların ayak izlerini takip etmek, onların burada bıraktıkları eserleri veya izleri görmek bizim için son dereye heyecan vericiydi. Çoğumuz ilk kez geldik Hierapolis'e. Orası da bizi son derece heyecanlandırdı. Çünkü eski çağlardan kalan eserleri gördük. Son derece önemli bir sit alanı orası. Aynı zamanda da Hristiyanların izlerinin olması bizi çok ilgilendirdi ve heyecanlandırdı."