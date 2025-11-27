Papa 14.Leo Ankara'da: Türkler harika geçmişe sahip

Papa 14. Leo
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme sonrası Beştepe Millet Kütüphanesi'nde davetlilere hitap etti. Papa "İnsanlar aşırı görüşler nedeniyle giderek parçalanıyor. Dünyanın geleceğinde Türkiye'nin önemli bir yeri var. Türkiye adil ve kalıcı barışın yanında. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir. Türkiye'nin katkılarıyla daha iyi dünya için işbirliğinde olacağız." dedi.
Papa'nın açıklamaları;
Nazik karşılamanız için çok teşekkür ederim. Papalık dönemimin yurt dışı yolculuklarına, ülkenizi ziyaret ederek başlamaktan memnuniyet duyuyorum. Zira bu ülkenin Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ve bugün de İbrahim’in çocuklarını ve tüm insanlığı, farklılıkları tanıyan ve takdir eden bir kardeşliğe davet etmektedir.
Ülkenizin doğal güzellikleri, bizleri Tanrı’nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir.
Yaşadığınız bu toprakların kültürel, sanatsal ve ruhani zenginliği, farklı nesiller, gelenekler ve fikirler bir araya geldiğinde kalkınma ve bilgeliğin bir bütün oluşturacak şekilde birleştiğini ve böylece büyük medeniyetlerin şekillendiğini bizlere hatırlatmaktadır.
Bir yandan, insanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hâlâ adaleti ve barışı çiğneyen hırslar ve seçimler nedeniyle istikrarlı olmadığı doğrudur.
Aynı zamanda, karşımıza zorluklar çıktığında, böylesine muhteşem bir geçmişe sahip bir halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur.
Yolculuğumun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir.
Akdeniz’in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz vardır.
Her şeyden önemlisi, iç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz.
Asya ile Avrupa’yı, Doğu ile Batı’yı birleştirmeden önce bu köprü Türkiye’yi kendine bağlamaktadır.
Bu köprü, ülkenin farklı bölgelerini bir araya getirerek ve bunu kendi içinde yaparak adeta duyarlılıkların kesişme noktasını oluşturmaktadır.
Böyle bir durumda tekdüzelik yoksullaşmaya yol açar. Nitekim, bir toplum çoğulculuğa sahipse canlıdır.
Çünkü o toplumu sivil toplum yapan, halkını birbirine bağlayan köprülerdir.
