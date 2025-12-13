Para ödedik komisyon aldık

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Oğuz Deniz, Kadiroğlu ile 2024 yaz aylarında tanıştığını, sonrasında arkadaş olduklarını, Kadiroğlu'nun sertifika temin edebileceğini söylemesi üzerine, M.T'nin, R.D'nin ve adını Emrullah olarak bildiği kişinin kimlik bilgilerini alarak Kadiroğlu'na gönderdiğini anlattı. Sanık Özge Baydemir de ifadesinde sanıklar Enver Yılmaz, Ziya Kadiroğlu, Zeynep Karacan ve Mıhyedin Yakışır'ı tanıdığını, Kadiroğlu'nun SRC belgesi, ehliyet işlerinde kişilerin notlarını değiştirme, puanlarını yükseltme, güzellik uzmanlığı ve birçok sektörde mesleki yetkinlik sertifikası sattığını, şahıslardan maddi durumlarına göre 30 bin ile 50 bin lira arasında para aldığını belirtti. Fuat Tanış Arslan ifadesinde, çevresindeki kişileri sahte belge temini için örgüt elebaşı Kadiroğlu'na yönlendirdiğini bu aracılık hizmetinden "komisyon aldığını ve toplamda 50 bin lira kazanç sağladığını" beyan etti.