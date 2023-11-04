Parayı böyle kaçıracaktı

Dilan ve Engin Polat çiftinin şüpheli mali işlemleri inceleme altında. Ultra lüks yaşamları ve sosyal medyadaki görgüsüz paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken çift hakkında karapara aklama ve vergi kaçırma suçundan soruşturma açılmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liranın Kübra D.’nin hesabına aktarıldığı bilgisi üzerine operasyon Ankara’ya sıçradı. Gözaltı sayısı 24’e çıktı. Karapara aklamak, sahte belgelerle kurumları zarara uğratmak suçlamasıyla gözaltına alınan Polat ailesinin sorgusu sürüyor. Mali Polis bir yandan teknik takip sonucu topladığı belgeleri incelerken, diğer yandan gelen ihbarları değerlendiriyor.

Polat çiftine ait franchising bir şirketin Ankara şubesinin sahipleri için İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Şirketi işleten Mustafa Ö.’nün, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra D.’nin hesabına aktardığı tespit edildi. Banka görevlisi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.’nin Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğunu saptadı. Şüphelilerin, “paranın Polat çiftine ait olduğunu” söylediği öne sürüldü. Savcılık kararıyla paraya el konuldu. Polis, Polat çiftinin paraya el konulmasını engellemek için böyle bir yol izlediğini ortaya çıkarttı.