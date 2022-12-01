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BALIKESİR

Parayı Karasu’nun kardeşi dağıtıyormuş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristlere maddi yardımda bulunan HDP Edremit Eş Başkanı Sultan Karasu’nun yakalanması için düğmeye bastı. Gözaltına alınan Karasu’nun, 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK elebaşı Mustafa Karasu’nun kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Parayı Karasu’nun kardeşi dağıtıyormuş
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Terör örgütü PKK’ya bir darbe de Balıkesir’de vuruldu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen talimat doğrultusunda, teröristlere maddi yardımda bulunan HDP Edremit Eş Başkanı Sultan Karasu’nun yakalanması için düğmeye bastı. Gözaltına alınan Karasu’nun, 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK elebaşı Mustafa Karasu’nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Karasu’nun, PKK’nın “değer aileleri” ve cezaevindeki teröristlere maddi yardımı organize ettiği tespit edildi. Zanlının evinde yapılan aramada para gönderdiği aileler ve teröristlerin bilgilerinin bulunduğu ajandalar ele geçirildi.

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