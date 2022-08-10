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İSTANBUL

Parçalayıp gömmüşler: 4 yıldır kayıptı

İstanbul Pendik'te 4 Ağustos’ta boş bir arazide toprağa gömülü halde bulunan cesedin 4 yıl önce kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu’ya ait olduğu tespit edildi. Galatasaray kongre üyeliği de yapmış olan Uğurlu'nun öldürülüp 3 parça halinde gömüldüğü ortaya çıktı. Uğurlu’nun alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü üzerinde durulurken, soruşturmada 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Parçalayıp gömmüşler: 4 yıldır kayıptı
Tutuklanma anı.

İstanbul’da 4 buçuk yıl önce kaybolan Galatasaray Kongre Üyeliği de yapmış olan 44 yaşındaki Tekin Uğurlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 44 yaşında olan 2 çocuk babası Tekin Uğurlu 8 Ocak 2018’de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunması üzerine, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Tekin Uğurlu
Tekin Uğurlu

PENDİK’TE YOL KENARINDA

  • O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen Uğurlu’ya ait hiçbir iz bulunamadı. Akrabalarını da dinleyen polis ekipleri, Uğurlu’nun yakın arkadaşı M.K.’yı ve eşini, annesini ve babasını gözaltına aldı. İddiaya göre Tekin Uğurlu en son, yakın arkadaşı ve alacaklısı olan M.K. ile görüşmüş bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Polis ekipleri Tekin Uğurlu’nun M.K.’nın evinde öldürülüp, aynı evin garajında parçalandığını ve cesedinin 3 ayrı poşete konulduğunu değerlendirildi. M.K., annesi, babası ve kardeşinin parçalara ayırdıkları cesedi Pendik’te yol kenarı gömdüğü de tespit edildi.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Tespit üzerine geçtiğimiz perşembe gecesi Pendik’te belirlenen alanlarda kazı çalışması yapan polis ekipleri, farklı noktalarda Uğurlu’ya ait kemik parçalarını buldu. Aynı aileden gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden biri kadın 3’ünü “kasten adam öldürmek ve yardım” suçlarından tutukladı.

Tüyler ürperten komşu cinayeti: Boğazını keserek öldürdü, saklandığı evde baltayla polise direndi
FOTOĞRAF 7
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Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Alparslan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı. Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.
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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çiftten Hacer Alkan, burada hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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BABASININ EVİNE SAKLANDI<br><br>Polis ekipleri, Mert Serkan L.'nin Alparslan Sokak'ta babasına ait evde saklandığını belirledi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde eve baskın yaptı.
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Saldırgan, bir süre balta ile polise direndi. Ekipler, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilen Mert Serkan L.'yi gözaltına aldı.
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Bu arada Hacer Alkan'ın cenazesi, bugün Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde toprağa verildi.
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Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi
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Tüyler ürperten komşu cinayeti: Boğazını keserek öldürdü, saklandığı evde baltayla polise direndi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı (55) öldüren, eşi Aydın Alkan'ı (58) ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve baskın yapıldı. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
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