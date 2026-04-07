Parkta 'lamba' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Üç yaralı

Parkta 'lamba' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Üç yaralı

00:197/04/2026, Salı
IHA
Lamba tartışması büyüdü, taraflar birbirine bıçakla saldırdı.
Lamba tartışması büyüdü, taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

Nevşehir’de parkta alkol alan iki kişi, aydınlatma nedeniyle mahalle muhtarıyla tartıştı. Küfür ve tehditlerin ardından muhtarın oğlunun da dahil olduğu olay kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir’de bulunan bir parkta alkol alan şahıslar, "Bu parkın lambası neden yanmıyor" diye mahalle muhtarına küfür etti. Olaya muhtarın oğlu da dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Bıçakla birbirlerine saldırdılar

Olay, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö. ve C.Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı’nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt’a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı. Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B.’de tartışmaya dahil oldu. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

"Bu parkın lambası neden yanmıyor diye benimle tartıştılar"

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bu parkın lambası neden yanmıyor diye benimle tartışmaya başladı. Daha sonrada küfürler ederek, tehdit etmeye başladı. Burayı harap ederiz, camını çerçeveni kırarız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlatıldı.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Apollo’nun rekoru tarihe karıştı: Artemis 2 ile insanlı uzay uçuşu rekoru kırıldı