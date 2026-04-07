Parkta 'lamba' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Üç yaralı

Nevşehir’de bulunan bir parkta alkol alan şahıslar, "Bu parkın lambası neden yanmıyor" diye mahalle muhtarına küfür etti. Olaya muhtarın oğlu da dahil olunca tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ö. ve C.Ö. 2000 Mahalle Muhtarlığı’nın olduğu parka oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra mahalle muhtarını gören iki genç, muhtar Tuncay Bozkurt’a "Bu parkın lambaları neden yanmıyor" diye küfür etmeye başladı. Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine gelen muhtarın oğlu Ş.B.’de tartışmaya dahil oldu. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflar yanında getirdiği bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada C.Ö., C.Ö ile Ş.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.