Parmak izleri yakalattı.

Hayat

Kışa tatlı lezzetlerle girin

Şekerin ağız tatlandırmak kadar besinleri saklamada da büyük bir rolü var. Özellikle meyveleri bozulmadan kış boyu tüketmenin iki yolundan biri şekerlemek. Bu hafta kış hazırlıklarımıza tatlı yiyecekler de ekleyelim. Sizler için az iki şekerli tarifimiz var: Kızılcık çevirmesi ve erik şekerlemesi.