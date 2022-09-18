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İSTANBUL

Parmak izleri yakalattı

İstanbul'da terör örgütü DKP/BÖG hücre evine 27 Nisan’daki operasyonda ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılan malzemeler üzerinde parmak izleri bulunan 2 terörist daha yakalandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Parmak izleri yakalattı
Parmak izleri yakalattı.

27 Nisan’da hücre evine baskında kamu binaları ve polis noktalarını hedef alacak saldırılar hazırlığındaki 3 terörist bomba yapımında kullanılan 6 kilogram bomba ile yakalanmıştı. Ele geçirilen malzemeleri inceleyen Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 3 terörist dışında 2 kişinin daha parmak izini tespit etti. Operasyon için harekete geçti.

İKİ HÜCRE EVİNE BASKIN

Kimlikleri belirlenen teröristlerden Mazlum O.’nun Bahçelievler’deki hücre evinde, Eser T.’nin ise Sancaktepe’deki örgüte ait hücre evinde gizlendiği belirlendi. Özel harekat polisleri eşliğinde hücre evlerine operasyon düzenleyen ekipler, teröristler Mazlum O. ve Eser T.’yi gözaltına aldı. Teröristlerden Mazlum T.’nin cep telefonunun ilk incelemesinde, 27 Nisan’da basılan hücre evine ait fotoğraflar bulundu. İki günlük sorgudan sonrası ikili tutuklandı. Teröristlerin mahkemede örgütsel sloganlar attıkları ve Mazlum T.’nin açlık grevine başladığı da öğrenildi.

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