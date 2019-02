Parolamız insana yatırım

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, seçim çalışmaları ve belirlenen yol haritasını Yeni Şafak’a anlattı. 44 yıllık Maltepeli olarak ilçenin tüm sorun ve sıkıntılarına hakim olduğunu söyleyen Baykan, ilçenin her mahallesini, her cadde ve sokağını çok iyi tanıyorum. 1975’den bu yana Maltepe’nin her noktasında hatıraları ve hizmetleri olduğunu belirtti. Maltepe’yi parti olarak değil bütüncül anlayışla kucakladıklarını ifade eden Baykan, “Vatandaşlarımıza samimi olarak yaklaşıyoruz. Onlar da bizlere çok güzel geri dönüşler sağlıyor” dedi.

Gençlere yönelik yatırımların yetersiz olduğunun altını çizen Baykan, “Gençlere yeni ufuklar açabilecek merkezleri hayata geçireceğiz” dedi.

BİZİMKİ GÖNÜL DAVETİ

Siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın Maltepe'ye ve Maltepeliye yaklaştıklarını söyleyen Baykan, “Bugün Maltepeliye yaptığımız davet içtenlikle ve karşılıksız hizmete dönük bir gönül davetidir” dedi. Herkese eşit olarak yaklaşıldığını ifade eden Baykan, “İlçemizde başarı, samimiyet, dürüstlüğü ön plana çıkartacağız. Demokratik katılımcılık, hizmet üretme, mimari, bütçe disiplini ve çevreye önem veren bir anlayışla yönetim biçimi oluşturacağız. Deprem riskini dikkate alan trafik, asayiş, kültür, engelliler, spor ve sanat dahil her açıdan insana değer veren bir belediyecilik anlayışını temel ilke olarak benimseyeceğiz” dedi. Baykan, herkesin gönlüne girmeye çalıştıklarını ve samimiyetimizle Maltepe'nin teveccühünü kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

SOSYAL DOKU BOZULDU

Maltepe’nin temel sorunlarının başında kaybedilmiş bir sosyal ve kimlik dokusunun olduğunu söyleyen Baykan, “İlçe öbek öbek farklılaşma yaşamaktadır. Maltepe’de sosyal kimlik ve doku çok ciddi bir şekilde farklılaşmıştır” dedi. 2004 yılında belediye başkan yardımcılığı olarak görevinden ayrıldığında sıfır borç ile belediyeyi devrettiklerini aktaran Baykan, “Şuan itibariyle Maltepe Belediyesi’nin 550 milyon lira borcu bulunuyor. 100 milyon liralık muhtelif gayrimenkul satışları ile bu borcun sıradan bir yönetim zafiyeti olduğunu düşünmüyorum. İlçede kepenkleri indirilmiş bir belediye var” dedi.

HİZMET ETMEK İSTİYORUZ

İmar alanında sıkıntıların yaşandığını dile getiren Baykan, “Sahil kesimi deprem açısından risk teşkil etmektedir. Bu bölgeler için yapılacak imar planları deprem riski göz önünde tutularak oluşturulmalıdır. Ayrıca, Başıbüyük, Gülsuyu ev Gülensu Mahallelerinde kentsel dönüşüm alanındaki imar planların uygulamaları titizlikle ve halkın yararına olmalıdır” dedi. Belediye seçimlerine parti bazlı bakılmaması gerektiğini söyleyen Baykan, Maltepe’nin önce adalete ve hakkaniyete ihtiyacı olduğunu aktardı. Baykan, bunu tersine çevirmek için çok yetkin, yaptığı işi bilen kişilerle bir belediye kadrosu oluşturup tüm Maltepelilere hizmet etmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERE

Gençlik alanındaki yatırımların yetersiz olduğunun altını çizen Baykan, “İnsana yatırım yapacağız. İlçemizde gereken önemin verilmediği bir genç neslimiz bulunmaktadır. Engellilerimize ve kadınlarımıza yönelik hizmetlerimiz arttırılacaktır. Bunlar için bir an önce çözüm üretmemiz gerekiyor. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif, kütüphane gibi alanlardaki istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçireceğiz. Bununla sınırlı kalmayacağız, çevre dostu projelerimizle yeşil alanları arttıracak ve Maltepe'de engellilerin engellerini ortadan kaldıracağız. Kültür merkezleri oluşturacak, bilimsel anlamda çalışma ve araştırma merkezlerini kurarak en azından gençlere yeni ufuklar açabilecek merkezleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Baykan, halka içtenlikle ve karşılıksız hizmete dönük bir gönül daveti yaptıklarını söyledi.

Gece gündüz sahada

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan, “Karış karış her mahalleyi ve sorunlarını biliyoruz buna göre projelerimizi hazırlıyoruz. Tüm mahallelere imkanlar ölçüsünde ayrı ayrı projelerimiz var. Gücümüzün yettiği ölçüde aşk ve heyecanla çalışacağız. Özlenen Maltepe’yi oluşturacağız. Halkımız bu seçimleri parti bazlı bakmaması gerekmektedir. Bizler Maltepe’ye hizmet için sahadaki yerimizi aldık. Gece gündüz demeden ilçeyi dolaşıyor, sorunları yerinde tespit ediyoruz ve çözüm öneriyoruz” şeklinde konuştu.

YÖNETENLER MALTEPE’Yİ TANIMIYOR

İlçeyi yönetenlerin ilçeyi tanımadıklarını söyleyen Baykan, “İnsanlara adil yaklaşabilmeniz için önce kendinizi oraya ait hissetmelisiniz. Biz Maltepe’yi bildiğimiz ve tanıdığımız için bize inanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü onlardan birisiyiz, onların her anlamda sınadıkları bir hemşerileriyiz. Temas ettiğimiz insanlardan güzel geri dönüş almamızın nedeni de budur. Sağlık alanında ilçemiz, Maltepe ve Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerinin ağırlığı olan bir ilçedir. İlçemizde askeri alanlardan bir kısmı Marmara Üniversitesine tahsis edilmiş durumdadır. Bu bağlamda bölgemizde sağlık turizminin de canlandırılmasını teşvik edeceğiz” dedi.

300 dönümlük alana yeni park planı hazır

Baykan şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla hayata geçirilen Orhangazi parkı ile Maltepe’nin sahil şeridi çok değişti. Başıbüyük Mahallesi sınırları içerisinde 300 dönümlük alan için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çok kapsamlı projelerimiz mevcuttur. Maltepe’de mahalle bazlı yeşil alan oluşturulması noktasında projelerimizin üzerinde çalışıyoruz.”

Maltepe’nin uzun süredir makyajla yönetildiğini ifade eden Baykan, “Yan yollar ve trafik alanları işgal edilmiş, beton ormanına dönüştürülmüş. 44 yıllık Maltepeli olarak denizden baktığım zaman Maltepe’yi tanıyamıyorum, çünkü silueti tamamen değiştirilmiş. Bazı mahallelerimiz olağanüstü göç alıyor. Fındıklı ve Zümrütevler Mahallelerinde okul, trafik, park alanlarında yaşanan problemlerden dolayı vatandaşlarımız mağdur” ifadelerini kullandı.