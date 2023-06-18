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Parti değil terör yuvası

İstanbul’da korsan eylemlerde kullanılmak üzere havai fişek, maytap ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddeleri HDP’nin Şişli Okmeydanı temsilcilik binasında sakladığı belirlendi.

Şahin Şen
04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde gençlik yapılanmasını yakın takibe aldı. Örgütün sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin, İstanbul’da korsan eylemlerde kullanılmak üzere havai fişek, maytap ve meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddeleri HDP’nin Şişli Okmeydanı temsilcilik binasında sakladığı belirlendi. Dün sabah HDP binasına baskın yapıldı. Adreste bebek katili Öcalan’ın posteri, PKK kurucularından Sakine Cansız ve terörist fotoğrafları ile korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılacak 8 eldiven, 10 sprey, 2 maske, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil ve çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi.



#İstanbul Emniyeti İstihbarat
#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
#Operasyon
#HDP
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