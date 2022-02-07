Paylaşımlarıyla nefret kustular: Cevabı milyonlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan 4 provokatör gözaltına alındı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Kovid-19’a yakalandığını açıklayıp “Dualarınızı bekliyoruz” demişti. Sosyal medya trolleri, Erdoğan’ın açıklamasının ardından sahneye çıktı. İnsanlık dışı paylaşımlarda bulunan provokatörler, büyük tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “dini değerleri aşağılama” ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili resen soruşturma başlattı.

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4 KİŞİYE GÖZALTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesapla ilgili işlem yapıldı. Bu hesaplardan 31’inin yöneticisi tespit edildi. Emniyet, bu hesapları ilgili başsavcılıklara bildirdi. Başsavcılıklarca 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, bunlardan 4’ü yakalandı. Gözaltına alınan Pınar Ö, Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

YURT DIŞINDA

Tepki çeken paylaşımlarda bulunan kişiler arasında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu da bulunuyordu. Twitter hesabından helva fotoğrafı paylaşan Büyükuncu, skandal ifadelere yer verdi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı çıkartılan Büyükuncu’nun yurt dışında olduğunu tespit etti.

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Beddua edenler kaybetti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki geldi. Bozdağ, “Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanı’mıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir” dedi.

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Cevabı milyonlar verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan’a yönelik hakaret paylaşımlarına tepki göstererek “İnsanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını lanetliyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın ve saygıdeğer hanımefendinin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz” dedi.