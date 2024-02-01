İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili çalışmaları sürüyor. Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen DEAŞ’ın Horasan grubuna bağlı teröristlere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.





EVE MİNİBÜSLE GİTMİŞLER

Teröristlerin olaydan sonra kaçtıkları aracı Beylikdüzü’nde boş bir araziye bıraktığı, yine burada kıyafet değiştirdikleri belirlendi. Tacikistan uyruklu Amırkhan K. ile Rus uyruklu David T.’nin, kaçarken kıyafetlerini çöpe attıkları ortaya çıktı. Saldırganların saldırıda üzerlerinde olan kıyafetler, kilisenin 2 sokak yukarısındaki Canfes Sokak’ta çöp konteynerinde bulundu. Kıyafetler incelenmek üzere kriminal şubesine götürüldü. Saldırganların olayda kullandığı Polonya plakalı aracın plakasının da araç içerisinde olduğu öğrenildi. Aracı Beylikdüzü’nde bırakan teröristlerin şehir içi minibüsleriyle Başakşehir Güvercintepe’ye gittikleri tespit edildi.





KAÇACAKLARDI

Zincirleme operasyonlarla 30’u aşkın adrese yapılan baskınlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Güvercintepe’de saklandıkları evde yakalanan 2 teröristin kaçmak için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.





TIRAŞ OLMUŞ

Tıraş olan terörist kestiği sakalını yok edemeden yakalandı.

Rus uyruklu David T.’nin olaydan sonra saç ve sakal tıraşı olup kılık değiştirmeye çalıştığı, kestiği saç ve sakalını çöpe atamadan yakalandığı tespit edildi. Bahçelievler’deki bir Çin restoranında suşi ustası olarak çalıştıkları öğrenilen saldırganlarla birlikte 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





Otluk alanda inceleme

Polis ekipleri, DEAŞ’lı teröristlerin kilise saldırısından sonra kaçarken kullandıkları yabancı plakalı otomobilin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Otomobil, emniyet otoparkına götürülmüştü. Dün sabah Kavaklı Mahallesi'ndeki otluk alana gelen Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma yaptı.



