Gündem 16 aydır kapalıydı Bugün itibariyle yeniden hizmete açıldı
EDİRNE

16 aydır kapalıydı: Bugün itibariyle yeniden hizmete açıldı

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin tampon bölgeye yasa dışı yollarla girmesi üzerine geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı 16 ay sonra yeniden hizmete açıldı.

Haber Merkezi AA
Pazarkule Sınır Kapısı yeniden hizmete açıldı
Edirne'de 16 aydır kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı açıldı

Edirne'de yaklaşık 16 aydır kapalı olan Pazarkule Sınır Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, sınır kapısının işleyişle ilgili kuralların İpsala Hudut Kapısı ile aynı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bununla ilgili detaylı bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi.

Yaklaşık 16 ay önce Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye yasa dışı yollarla giriş yapmış, bu nedenle Avrupa'ya açılan sınır kapısı geçişlere kapatılmıştı.

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