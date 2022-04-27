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Gündem Pençe-Kilit şehidi Fırat Canlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı
KAHRAMANMARAŞ

Pençe-Kilit şehidi Fırat Canlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı (24), memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla toprağa verildi.

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Haber Merkezi İHA
Pençe-Kilit şehidi Fırat Canlı son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Fırat Canlı

Şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı için Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Küçük Tatlar Mahalle Mezarlığında tören düzenlendi. Şehidin annesi Emine ve babası Zahide ile kardeşleri Ebru, Kamil ve Mehmet Canlı gözyaşlarına hakim olamadı.


Helalliğin alınması ve il müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş eşlik ettik.

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