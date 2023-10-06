Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'a son görev

Gaziantep’te şüpheli motosiklet kovalamacası sırasında tek taraflı trafik kazası sonucu şehit olan motorize yunus polisi Emirhan Şimşek, memleketi Hatay’da gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Şimşek, kızı Ömür ile birlikte eşinin tabutuna sarılarak, “Seni çok seviyorum. İyi ki, evlenmişiz, alnını hiçbir zaman yere değdirmeyeceğim. Kızımıza da hem ana hem baba olacağım. Ruhun şad olsun şehidim. Peygamberimize komşu ol inşallah” dedi.