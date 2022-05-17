Gündem Pençe- Kilitte teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Pençe- Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Pençe- Kilitte teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe- Kilit'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:
"1 adet RPG- 7 roketatar, 6 adet AK- 47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 adet antipersonel mayını, 74 adet el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG- 7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği, 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa- fire düzenek, 2 bin adet elektrikli fünye, 2 adet plastik patlayıcı, 1 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal dürbün, 2 adet Yaesu araç telsizi, 8 adet Yaesu el telsizi, 14 adet gaz maskesi, 16 adet oksijen tüpü, 3 adet güneş paneli, çok miktarda yaşam malzemesi."

MSB Pençe-Kilit Operasyonu ele geçirdikleri silah ve mühimmatları paylaştı
FOTOĞRAF 7
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Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.
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İşte operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar.
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MSB Pençe-Kilit Operasyonu ele geçirdikleri silah ve mühimmatları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı “Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.

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