MSB duyurdu: Öldürülen terörist sayısı 85'e yükseldi

MSB, Pençe- Kilit Operasyonu'nda üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 85'E YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."