MSB duyurdu: Öldürülen terörist sayısı 85'e yükseldi

MSB, Pençe- Kilit Operasyonu'nda üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 85'E YÜKSELDİ
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi. pic.twitter.com/YrSLmBSBXV
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.