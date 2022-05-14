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ANKARA

MSB duyurdu: Öldürülen terörist sayısı 85'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda üç teröristin daha SİHA'lar tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Öldürülen terörist sayısı 85e yükseldi
Bayraktar TB2 SİHA

MSB, Pençe- Kilit Operasyonu'nda üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 85'E YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."

SİHA'lar terör yuvalarını yerle bir etti: Öldürülen terörist sayısı 85’e yükseldi
OYNAT 00:19
SİHA'lar terör yuvalarını yerle bir etti: Öldürülen terörist sayısı 85’e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda üç teröristin daha SİHA'lar tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.

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