MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Gerçeği öğrenince bayıldı: Altınlarla paraları poşete koyup verdim

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde jandarmanın dikkati sayesinde dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, (76) gözyaşlarını tutamayıp, bayıldı. Kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye inanıp, para ve ziynet eşyalarını veren Özcan'ın ifadesi sonrası ekipler, otomobille mahalleden ayrılan 3 kişiyle olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.