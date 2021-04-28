Pençe operasyonlarında terör temizliği sürüyor: Mehmetçik her taşın altına bakıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

HAVADAN KARADAN VURULUYOR

Açıklamada, "Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen kahraman komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor.

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İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor.

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GECE-GÜNDÜZ DEMİYORLAR

Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden aralıksız olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor" denildi.

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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında adım adım terör temizliği sürüyor. Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden adeta her taşın altına bakarak teröristlerin EYP ve mayınlarını tespit ve imha çalışmalarına devam ediyor.https://t.co/w8ZnnGXakg#MSB #TSK pic.twitter.com/c3xOXeduCm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2021

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