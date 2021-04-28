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Gündem Pençe operasyonlarında terör temizliği sürüyor Mehmetçik her taşın altına bakıyor
ANKARA

Pençe operasyonlarında terör temizliği sürüyor: Mehmetçik her taşın altına bakıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla adım adım terör temizliğinin sürdüğünü, bölgede görev yapan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri'nin (METİ) gece gündüz demeden teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınları imha ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Pençe operasyonlarında terör temizliği sürüyor: Mehmetçik her taşın altına bakıyor
MSB, operasyonda görev yapan askerlerin görüntülerini de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

HAVADAN KARADAN VURULUYOR

Açıklamada, "Tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen kahraman komandolarımız da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor.

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İMHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adeta her bir taşın altına bakan Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor.

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GECE-GÜNDÜZ DEMİYORLAR

Bölgede görev yapan METİ timlerimiz, gece-gündüz demeden aralıksız olarak gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor" denildi.

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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler
OYNAT 00:49
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın 'Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti' notuyla paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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