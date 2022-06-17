Gündem Pençe şehidine veda
İSTANBUL

Pençe şehidine veda

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve bir süredir tedavi gören Uzman Çavuş Kadir Kemik kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen şehit askerin İstanbul Pendik'te yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Şehit Kemik, İstanbul’da toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe şehidine veda
Kadir Kemik

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’ndan bir acı haber daha geldi. PKK’lı teröristlerin dün TSK’ya ait üs bölgesine açtığı taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen şehit askerin İstanbul Pendik’te yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kadir Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde tören düzenlendi. Şehit asker ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Koca Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

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