Gündem Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu.

Haber Merkezi AA
Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ATAK helikopteri

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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