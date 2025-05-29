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Pendik TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: İstanbul yönünde yoğunluk

Pendik TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: İstanbul yönünde yoğunluk

07:4829/05/2025, Perşembe
DHA
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Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Eyüp Tanrıverdi idaresindeki 33 BPT 95 plakalı tüp yüklü tır, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi Edirne istikametinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.




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