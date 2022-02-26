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İSTANBUL

Pendik'te şüpheli ölüm: Ukraynalı kadın ve eşinin cesedi bulundu

Pendik'te yaşayan Ukraynalı bir kadın ve kocasının cansız bedenleri evde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
Pendikte şüpheli ölüm: Ukraynalı kadın ve eşinin cesedi bulundu
Ukraynalı kadın ve eşinin cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak’ta bulunan altı katlı apartmanın altıncı katında meydana geldi.

İddiaya göre, Ukrayna uyruklu olduğu belirtilen kadın ile denizci olduğu belirtilen kocası yaşadıkları evde ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ederken ismi öğrenilemeyen kocanın, eşini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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