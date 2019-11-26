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Peş peşe FETÖ operasyonları: İhraç edilenler ve muvazzaflara gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen opesrayonda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA İHA DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

27 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON

Çanakkale merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  • Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
  • Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'YE MAHREM OPERASYONU

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

  • Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
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