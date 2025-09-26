Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Petshop cinayetinde üç tutuklama

Petshop cinayetinde üç tutuklama

00:4526/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı.

Çorum'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir petshop dükkanına tüfekle ateş açılmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç zanlı tutuklandı.

Çorum’da petshop dükkanında bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Dal’a (36) kendisine ait petshop gelen şahıslar tarafından tüfekle ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Dal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 AJ 647 plakalı araçla olay yerinden kaçan M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. isimli şüphelileri Merkez ilçeye bağlı Kalehisar köyü mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K., S.Ç. ve T.P. tutuklanırken, D.D. serbest bırakıldı.



#Çorum
#Petshop
#Tüfek
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri