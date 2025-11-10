Pezeşkiyan uyarmıştı: İran'da felaket adım adım yaklaşıyor yüzde 3’ün altına düştü

İsmailiyan, "Meşhed barajlarındaki su rezervi şu anda yüzde 3’ün altına düşmüş durumda. Her ne kadar soğuk mevsimde su tüketimi nispeten düşük olsa da, mevcut koşullar artık su tasarrufunun sadece bir tavsiye değil, zorunluluk haline geldiğini gösteriyor." dedi.