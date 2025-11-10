Yeni Şafak
Pezeşkiyan uyarmıştı: İran'da felaket adım adım yaklaşıyor yüzde 3’ün altına düştü

13:1010/11/2025, الإثنين
G: 10/11/2025, الإثنين
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran'da ülke genelinde su sıkıntısı kritik seviyelere ulaşırken, ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de barajların doluluk oranın yüzde 3’ün altına düştüğü bildirildi.

Entekhab haber sitesine göre, Meşhed Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü Hüseyin İsmailiyan, konuya ilişkin bilgi verdi.


Yüzde 3'ün altına indi


İsmailiyan, "Meşhed barajlarındaki su rezervi şu anda yüzde 3’ün altına düşmüş durumda. Her ne kadar soğuk mevsimde su tüketimi nispeten düşük olsa da, mevcut koşullar artık su tasarrufunun sadece bir tavsiye değil, zorunluluk haline geldiğini gösteriyor." dedi.




20 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor


Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Meşhed kentinin nüfusu yaklaşık 3 milyon civarında.


Kente, Ehli Beyt imamlarından 8’incisi, İmam Rıza’nın türbesini ziyaret için yılda yaklaşık 20 milyon kişi geliyor.


İran Kuraklık Kriz Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada ise önümüzdeki 10 gün boyunca ülke genelinde etkili bir yağış sisteminin beklenmediği bildirildi.


Öte yandan, ülkenin bir diğer büyük kenti Kerec'de kent barajının doluluk oranının yüzde 8 seviyesine gerilediği belirtildi.


Pezeşkiyan uyarmıştı


Kerec Barajı Müdürü Ali Muallim, "Barajımızdaki su rezervi yüzde 8 seviyesinde. Bu miktarın büyük bölümü ölü hacimden oluşuyor ve kullanılamıyor.” ifadelerini kullandı.


İran Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan
, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, başkent Tahran'daki su krizine değinmiş,
"Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmemiz gerekir. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz kalmayacak ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız."
ifadelerini kullanmıştı.


#iran
#Mesud Pezeşkiyan
#Meşhed
