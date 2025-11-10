Pezeşkiyan uyarmıştı: İran'da felaket adım adım yaklaşıyor yüzde 3’ün altına düştü

İran'da ülke genelinde su sıkıntısı kritik seviyelere ulaşırken, ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de barajların doluluk oranın yüzde 3’ün altına düştüğü bildirildi.
Entekhab haber sitesine göre, Meşhed Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü Hüseyin İsmailiyan, konuya ilişkin bilgi verdi.
Yüzde 3'ün altına indi
İsmailiyan, "Meşhed barajlarındaki su rezervi şu anda yüzde 3’ün altına düşmüş durumda. Her ne kadar soğuk mevsimde su tüketimi nispeten düşük olsa da, mevcut koşullar artık su tasarrufunun sadece bir tavsiye değil, zorunluluk haline geldiğini gösteriyor." dedi.
20 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Meşhed kentinin nüfusu yaklaşık 3 milyon civarında.
Kente, Ehli Beyt imamlarından 8’incisi, İmam Rıza’nın türbesini ziyaret için yılda yaklaşık 20 milyon kişi geliyor.
İran Kuraklık Kriz Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada ise önümüzdeki 10 gün boyunca ülke genelinde etkili bir yağış sisteminin beklenmediği bildirildi.
Öte yandan, ülkenin bir diğer büyük kenti Kerec'de kent barajının doluluk oranının yüzde 8 seviyesine gerilediği belirtildi.
Pezeşkiyan uyarmıştı
Kerec Barajı Müdürü Ali Muallim, "Barajımızdaki su rezervi yüzde 8 seviyesinde. Bu miktarın büyük bölümü ölü hacimden oluşuyor ve kullanılamıyor.” ifadelerini kullandı.