CHP’li vekil caniyi niye koruyor?

Muğla’da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; kızı diri diri yakılıp, üzerine beton dökülen babaya, CHP’li bir milletvekili davasından vazgeçmesini teklif etti. Bu iddiayı Hürriyet yazarı Fatih Çekirge dün yayınlanan köşe yazısına taşıdı. Çekirge o iddiayı şu şekilde dile getirdi:

GÜNDEM Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak

Aslında bu yazının başlığı “İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi” olacaktı. Ama son dakika öyle bir haber geldi ki... Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor... Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.

GÜNDEM Katil zanlısının yakınları kilit vurdu: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evi kapatıldı

İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış. Demiş ki:

"Davandan vazgeç"

— Tamam, böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Zaten kamu davası devam edecek... Babanın cevabı:

— Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?

GÜNDEM Katil zanlısının yakınları kilit vurdu: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evi kapatıldı

Katilin annesi olaydan sonra CHP'den istifa etmiş

Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.

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Bu konu mutlak açığa çıkmalı...

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...

Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..