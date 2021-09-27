Pınar Gültekin cinayetinde 6'ncı duruşma: Katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısında

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.

REKLAM

İkinci duruşmada baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek salonu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

Üçüncü duruşmada mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vermiş, yeniden keşif talebini de reddeden mahkeme heyeti, bu celse dinlenemeyen tanıklardan birinin dosyaya yeni bir şey katmayacağından dinlenmesine yer olmadığına, bir tanığın ise sonraki celseye zorla getirilmesine, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine hükmederek duruşmayı 26 Nisan'a ertelemişti.

Dördüncü duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine, android şifresi ile ilgili yazılan müzekkere ile ilgili, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesine hükmederek duruşmayı 12 Temmuz'a ertelemişti.

REKLAM

Beşinci duruşmada mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen adli yardımlaşma talebinin dönüşünün beklenmesine, sanık müdafilerinin talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulunun gönderdiği rapora esas Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi raporunun bir örneğinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e ertelemişti.

DELİL KARARTMA SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Duruşmaya Pınar Gütekin’in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin, haklarında delilleri karartmaktan iddianame hazırlanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karügün de bugün yapılan duruşmaya katıldılar.

Aile avukatı tarafından daha önce cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, iş ortağı ve boşandığı eşi ile ilgili cinayet mahallindeki delilleri karartmaktan yapılan başvuru yerel mahkeme tarafından kabul edilmemiş, Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru sonrası ailenin olay yerinde bulunan sigara izmaritleri nedeniyle başvuru kabul edilmişti.

REKLAM

"DOSYALAR BİRLEŞECEK"

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Duruşma öncesi gazetecileri açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, hazırlanan iddianame sonrası dosyanın bugünkü duruşmada Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirileceğini açıkladı. Baba Gültekin, “Baştan bu yana iddia ettiğimiz gibi caninin yalnız olmadığını hep dile getirdik. Neticede bizim söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin sigara izmariti, iş ortağının sigara izmariti maalesef Pınar Gültekin’in öldürüldüğü varilde bulundu. Yalnız delil karartmaktan değil, gerçekten cinayete iştirak etmişler. Hep bunu dile getirdik ve bugün de dile getireceğiz. Başka söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Dosya bugün birleşecek. Biz zaten başta da hep söylemiştik, 6 duruşmadır boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Bugün dosya birleşecek. Umudumuz o ki, bu suça iştirak edenler herkesin ceza alması. Tek umudumuz ve mahkemeden isteğimiz bu” dedi.

REKLAM

Duruşmada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne, baba, iş ortağı ve eski eşi ile ilgili hazırlanan iddianame sonrası dosyanın Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirilmesi mahkeme tarafından kabul edildi.

Avcı’nın eski eşi Eda Karagün koruma talep etti

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün, duruşmada verdiği ifadede, medyada boy boy fotoğraflarının çıktığını belirterek koruma talebinde bulundu. Eda Karagün verdiği ifadede, “Cemal’in işlediği cinayet ile benim alakam yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kıza bir şey yapmış olabilir diye bağ evine gittim. En büyük mağdurlardan birisi benim. Koruma talep ediyorum. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyoruz" dedi ve Pınar Gültekin’in en son Cemal ile görüştüğünü öğrendikten sonra yaylaya gittiğini söyledi.

REKLAM

Karagün, “Çünkü o süreçte yaylada çok fazla zaman geçirmişti. Yemek yemiyordu şüphelendim” diye konuştu.

Karagün: “Bağ evine gittiğimi hiç saklamadım”

Eda Karagün, “Olayı öğrendikten sonra istişare etmek için Cemal’in babasını aradım. Panik halindeydik. Bağ evine 4 kişi gittik. Önce depoya girdik. Sonra eve girdik. Evde detaylı temizlik yapılmıştı” diye konuştu ve sorulan soru üzerine Mertcan Avcı ile tutuklandıktan sonra görüşmediğini, varil konusunda aralarında konuşma geçmediğini belirtti.

Eda Karagün son olarak bağ evine gittiğini hiç saklamadığını, ifadelerinde de söylediğini belirtti.

Baba Selim Avcı cinayeti karakol komutanından öğrenmiş

Duruşmada ifade veren baba Selim Avcı, “Bağ evine eşim, ben, Gökhan ve Eda ile birlikte gittik. Eda tek başına gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmak istemedik. Evin temiz olduğunu Eda söyledi bize. Orayı biz depo olarak kullanıyoruz. 20 dakika durduk. Eşim ve Gökhan sigara içmişler. Sigarayı bidonun içine attılar. Sonra eve döndük” dedi.

REKLAM

Baba Avcı, olayın yaşandığı ayın 21’i sabahı karakol komutanının kendisini aradığını, Cemal’in suçunu itiraf ettiğini söylediğini belirtti ve cinayeti de o zaman öğrendiğini dile getirdi.

“Allah bu barın belasını versin”

Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı ise, "Selim aradı beni. ‘Cemal Metin kavgaya karışmış, gel dedi’ ‘Buraya gel konuşacağız’ dedi. Kavgadan dolayı sorguya çekiliyor sanıyorum. Pınar Gültekin’den dolayı olduğunu öğrendim. Barda tanımıştır diye düşündüm. ’Allah bu barın belasını versin’ dedim. Eda yaylaya gideceğim deyince hep birlikte gittik. Depoya, etrafa baktık. Sigara içtik orada. Bidon her zaman orada durur zaten. Çöp atmaya üşeniyorlar. Biz de sigaralarımızı oraya attık” diye konuştu.

"Benim olayla alakam yok"

İş ortakları Şükrü Gökhan Orhan da, "Benim olayla alakam yok. Cemal kavgaya karışmış diyerek Ayten Hanım’ı almaya gittim. Babasıyla ortağım sadece" ifadelerini kullandı.

İfadelerin ardından ara verilen duruşma çapraz sorgulama ile devam etti.

REKLAM

GÜNDEM Tek kelime: Vahşet!

GÜNDEM Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

GÜNDEM Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak

GÜNDEM Hunharca katledilen Pınar Gültekin'in soruşturması tamamlandı