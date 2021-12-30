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VAN

Van'da pitbull cinsi köpekler sokağa terk edildi

Van'da, "tehlikeli ırklar" olarak bilinen 6 köpek türünü kapsayan kanunun Resmi Gazete yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı. Sokağa bırakılan 14 pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa alındı.

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Haber Merkezi DHA
Pitbull cinsi köpekler için son tarih ne zaman?
Van'da pitbull cinsi köpekler sokağa terk ediliyor

Yaşanan son gelişmelerin ardından Van’da bazı kişiler, besledikleri pitbull cinsi köpekleri sokağa bırakmaya başladı.

Önceki gün Edremit ilçesi Erdemkent Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve, başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği görüp, belediyeye haber verdi. Uyuşturucu iğne kullanılarak yakalanan köpek, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

'Sokağa terk etmesinleri bize getirsinler'

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, "Yaşanan son olaylardan sonra vatandaşlarımız evlerinde beslediği pitbull köpekleri sokağa bırakıyor. Biz son 3 günde saldırgan 5 pitbull köpeği şikâyeti aldık. 5 köpeği de merkezimize getirdik. Bu hayvanların bakımını biz yapıyoruz. Kısırlaştırma ve aşısını da yapıyoruz. Bu köpekler artık bizde kalacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler." dedi.

Vatandaşlarda Adem Kaya ise sokakta sahipsiz pitbull cinsi köpeği görünce belediyeye haber verdiğini belirterek, “Köpeği başıboş şekilde gezerken kapının önünde gördüm. Tehlike oluşturacağını düşündüğüm için hemen ekipleri aradım. Kontrollü bir şekilde yakalayıp arabaya koydular. Daha önce bu köpeği hiç buralarda görmemiştim. Sanırım bu olaylardan sonra bu köpeği buraya bırakmışlar. Ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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