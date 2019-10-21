Pitbull dehşeti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya gelen 7 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı. Olay, 18 Ekim Cuma günü saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece'de bulunan çocuk parkında yaşandı. 7 yaşındaki Ömer Faruk Yeşil, dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya geldi. Bu sırada 40 yaşlarındaki Ayten Demirtaş, çocukların oyun oynadığı parkta Pitbull cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, parkta oyun oynayan Ömer Faruk Yeşil'e saldırdı. Çocuğun yardım çığlıklarına etrafta bulunan vatandaşlar koştu.

VATANDAŞLAR KÖPEĞİN AĞZINDAN ALDI

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan köpeğe sopalarla vurdu. Çığlıklar üzerine parka koşan Lokman Türe, köpeğin ağzından kurtarılan Ömer Faruk'u kucağına alarak parkın yanındaki özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Ömer Faruk Yeşil, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi.

KOLU KIRILDI, DERİN KESİKLER OLUŞTU

Köpek tarafından saldırıya uğrayan Ömer Faruk Yeşil'in sağ kolunun kırıldığı, kolunda 3 santimetre, sağ bacağında da 10 santimlik açık olduğu öğrenildi. Ailenin şikayetçi olması üzerine köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde köpeğinin Pitbull kırması olduğunu ve sokakta bulup beslediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Parktaki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının Pitbull cinsi bir köpekle birlikte parktaki yeşil alanda oturduğu görülüyor. Köpek kolundan ısırdığı çocuğu yaklaşık 30 saniye boyunca bırakmıyor. Köpek, olayı görerek yardıma koşan çevredeki kişilerin çabaları ile zapt ediliyor.