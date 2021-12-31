Gündem Pitbullun yaraladığı minik Gülserenin annesi Olayın etkisi hala devam ediyor
ANTALYA

Pitbullun yaraladığı minik Gülseren'in annesi: Olayın etkisi hala devam ediyor

Antalya'da 1,5 yıl önce annesiyle yürürken sahipli pitbull köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Gülseren Akyüz, evine çok yakın olmasına rağmen okula servisle gidiyor. Anne Akyüz "Eskiden hayvanları çok severdik ama şimdi kuş bile besleyemiyoruz. Canlı şeylerden korkuyor, oyuncak köpekler, hayvanlar alırdık ama onlardan da korkuyor" diye ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pitbullun yaraladığı minik Gülserenin annesi: Olayın etkisi hala devam ediyor
Arşiv.

Antalya'da annesiyle yolda yürürken pitbull cinsi köpeğin saldırdığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 6 yaşındaki Gülseren Akyüz, yaşadığı olayın hem fiziksel hem de psikolojik izlerini taşıyor.

Gülseren Akyüz, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 28 Ağustos 2020'de annesi Hatice Akyüz ve yakınlarıyla yolda yürürken sahipli pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından yaralı kurtarılan kız çocuğu, hastanede gördüğü tedavi sonrası iyileşti ancak vücudunda yara izleri kaldı.

Anne Hatice Akyüz, AA muhabirine, saldırıdan önce köpekleri çok seven kızının olaydan sonra yolda yürümeye bile korktuğunu anlattı.

Birinci sınıfa başlayan kızının okul evlerine çok yakın olmasına rağmen servis kullanmak durumunda kaldığını dile getiren Hatice Akyüz, "Olayın etkisi hale devam ediyor, yolda bile yürüyemiyor hala. 'Yürüyerek şuraya gidelim.' diye ikna etmeye çalışıyorum ama parka bile gitmiyoruz biz. Belki o zamandan bu yana bir, iki defa gitmişizdir ama onda bile tedirgin. Ona bir şeylerin gelip zarar vereceğini düşünüyor." diye konuştu.

- "Kızım sanki yarası daha tazeymiş gibi hissediyor"

Kızının vücudunda saldırının izlerini taşıdığını aktaran Akyüz, "Köpek ısırığı olduğu için hastanede kızımın yaralarına dikiş atılamadı, yara izleri hala var. Kızıma banyo yaptırırken izi olan yerlere elim gelince irkiliyor. Kızım sanki yarası daha tazeymiş gibi hissediyor." dedi.

Saldırıdan önce kızının sokak köpeklerinden bile tedirgin olmadığını ancak şimdi birçok hayvandan da korktuğunu belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Kızım tavuktan dahi korkuyor, kendisine saldıracaklarını düşünüyor. Eskiden hayvanları çok severdik ama şimdi kuş bile besleyemiyoruz. Canlı şeylerden korkuyor, oyuncak köpekler, hayvanlar alırdık ama onlardan da korkuyor. Yolda yürürken korktuğunu söylediğinde, 'Kızım ben varım.' diyorum, o da bana 'Köpek saldırdığı gün de sen vardın.' diyor, bana olan güveni de kayboldu."

Gaziantep'te iki pitbullun saldırdığı minik Asiye haberini görünce de çok etkilendiklerini kaydeden Akyüz, "Kızıma haberi izletmedim, ben bile parça parça izleyebildim. Asiye'nin durumu bizden daha ağır, yaraları fazla, aileye geçmiş olsun. Onları çok iyi anlıyorum. O kız çocuğunun bundan sonraki hayatı eskisi gibi olmayacak maalesef." diye konuştu.

- "Para cezası verilsin istemiyordum"

Hatice Akyüz, kızına saldıran pitbull köpeğinin sahibinden şikayetçi olduklarını ve davanın para cezasıyla sonuçlandığını anlattı.

Cezaların daha caydırıcı olmasını isteyen Akyüz, "Köpek saldırdığı gün kızımın üzerinde olan ve parçalanan elbiseyi mahkemeye gösterdim ama her şeye rağmen 2 bin liralık ceza kesildi, ben para cezası verilsin istemiyordum. Eğer insanlar böyle bir köpeği besliyorsa o zaman bunun sorumluluğunu da almak zorunda." ifadelerini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Gülseren de daha önce köpekleri sevdiğini ama şimdi çok korktuğunu belirtti.

Yaşadığı mahallede bulunan bir köpekten de çok korktuğunu anlatan Akyüz, "Mahallede bir köpek var, o dışarıda olunca çok korkuyorum, ben dışarıya çıkamıyorum." dedi.

Bir pitbull dehşeti daha yaşandı
GÜNDEM
Bir pitbull dehşeti daha yaşandı

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı
GÜNDEM
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı

İzmir'de Pitbull dehşeti: Sahibi tasmayı bırakınca küçük çocuğa saldırdı
OYNAT 00:59
İzmir'de Pitbull dehşeti: Sahibi tasmayı bırakınca küçük çocuğa saldırdı
İzmir'in Buca ilçesinde Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı küçük çocuk ölümden döndü. Sahibinin tasmasını bıraktığı köpeğin çocuğa saldırdığı an güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin hala alınmamasından şikayetçi olan aile yetkililerden yardım istedi.
Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez

Forbes: Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez
Marketler fahiş fiyatlardan vazgeçsin

'Marketler fahiş fiyatlardan vazgeçsin'

​Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor.
İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

İstanbul ve bazı illere yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Emrivaki yaptığı için kapıda kalıyor

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu.

AK Parti harekete geçti: ​Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis'te

​TCMB'den TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik.

Hain teröristler DSİ personelini şehit etmişti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı.

CHP'li Fatoş Birinç'ten akıl almaz hakaretler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.