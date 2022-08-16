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İSTANBUL

Piyasadaki ürünler için harekete geçildi: Sahte bandrol üreten çete çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ve Silivri’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda birçok ürünün sahte bandrolünü ürettiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Piyasadaki ürünler için harekete geçildi: Sahte bandrol üreten çete çökertildi
İstanbul

İstanbul Emniyet stanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tütün ürünlerinden, motor yağına; kolonyadan, saç serumuna kadar her ürünün sahteleri için etiket ve bandrol basan 2 şüpheli yakalandı.

168 BİN 400 TÜTÜN PAKETİ AMBALAJI

  • Her ürünün sahte bandrolünün üretildiği ihbarını alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun gerçekleştiği yerde yapılan aramalarda ise 168 bin 400 tütün paketi ambalajı, 17 bin dezenfektan etiketi, 15 bin saç serumu etiketi, 8 bin kolonya etiketi, 6 bin adet motor yağı etiketi, 4 bin 500 adet şampuan etiketi, 2 bin adet cinsel ürün etiketi, çok sayıda alkollü içecek ve rulolar halinde boş etiket ve bandrol basmak için kullanılan bilgisayar ile yazıcılar polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

SAHTE ÜRÜNLER PİYASADA

Polis ekipleri şüphelilerin piyasaya dağıttığı sahte ürünlerin tespiti için harekete geçti. İki şüpheli hakkında 6797 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, ile “Resmi Belgede Sahtecilik” “Özel Belgede Sahtecilik” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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