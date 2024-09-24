Piyasaya süreceklerdi: 17 ton bozuk tavuk ürünü imha edildi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin taraf olduğu sözleşme, reklam, haksız ticari uygulama, ürün güvenliği ve fiyat etiketi başta olmak üzere yürüttüğü denetimler kapsamında, bu yılın 8 ayında 815 milyon 323 bin 796 lira idari para cezası uyguladı.