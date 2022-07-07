PKK Esed’le anlaştı

Suriye’nin kuzeyine yeni harekat sinyalinin ardından bölgede hareketlilik arttı. Terör örgütü PKK/YPG, bir yandan rejim, diğer yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle peş peşe toplantılar düzenleyip operasyondan kurtulmaya çalışıyor. Münbiç, Himeym ve Kamışlı’da yapılan görüşmelerin ardından PKK/YPG, Esed rejimi ile anlaştı.

ASKER VE ZIRHLI DESTEĞİ

Terör örgütü, Türkiye’nin olası operasyonuna karşı rejimle birlikte hareket edeceklerini ilan etti. Anlaşma gereği PKK işgali altındaki bölgelere rejim bayrağı asılacağı, ortak operasyon merkezi kurulacağı öğrenildi. Esed rejimi Münbiç, Kobani (Aynel Arap) ve Ayn İsa hattına 550’ye yakın asker gönderdi. Rejimin ayrıca PKK’ya zırhlı araç ve askeri ekipman desteği vereceği iddia edildi.

ABD İLE İKİ AYRI GÖRÜŞME

PKK’nın ABD ve diğer koalisyon güçleriyle de görüşmeleri sürüyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı bir heyet Kobani’yi ziyaret etti. Suriye Gözlemevi de 30-40 ABD’li, Fransız ve İngiliz temsilciden oluşan askeri heyetin 10 araçlık konvoyla Münbiç’e geldiğini duyurdu. Yerel kaynaklar Münbiç Askeri binasında PKK’lı teröristlerle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Suriye Milli Ordusu, PKK’nın işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına askeri takviye gönderdi.

Bir gece ansızın

Bölgeye düzenlenecek beşinci harekat için TSK’nın hazırlakları sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine takviye birlikler ve askeri teçhizat gönderildi. Olası operasyonda Türkiye ile birlikte hareket edecek Suriye Milli Ordusu (SMO) da yönünü Münbiç ve Tel Rıfat’a çevirdi. Operasyonda görev alması beklenen Sultan Murat Tümeni’nden bölgeye çok sayıda asker kaydırıldı.

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