PKK operasyon paniğiyle çocukları kaçırıyor

PKK’ya yönelik operasyonların ardından, çocuk kaçırma olayları arttı. Güç kaybeden teröristler son 2 hafta içinde onlarca çocuk ve genci zorla kamplara götürdü. Yeni Şafak’a konuşan Rasd Suriye İnsan Hakları Ağı Müdürü Ferhad Oso, açıklanan sayının çok üstünde çocuğun teröristlerce zorla silah altına alındığını söyledi. Oso, “136 diye açıklandı. Ancak 500’den fazla kaçırma olayı var. Özellikle kız çocukları kaçırılıyor” dedi. Haseke, Kamışlı, Tel Rıfat, Münbiç gibi birçok şehirden her gün benzer haberler aldıklarını kaydeden Oso, şunları söyledi: “Aileler çocuklarına ve kendilerine zarar verilmesin diye bilgilerinin gizli kalmasını istiyor. Uluslararası insan hakları kuruluşları, özellikle Avrupalılar teröristlere yakınlıkları nedeniyle bu korkunç suçu görmezden geliyor.”

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ÇOĞUNUN ADI BİLE DUYULMUYOR

Terör örgütü içindeki çocukların yaş ortalaması 15. Ortalama hayatta kalma süreleri ise 8 yılı aşmıyor. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde sözde Çocuk İdeolojik Eğitim Merkezlerinde eğitimler veriliyor. Yaşadıkları taciz, tecavüz, psikolojik baskıları kaldıramayan pek çok çocuk ya intihar ediyor, ya da örgütten kaçmaya çalışıyor. Mayıs ayında Suriye’nin kuzeyinden kaçırılan onlarca çocuğun sadece bir bölümünün kimliği ortaya çıktı. Bunlardan biri 14 yaşındaki Helen Moussa. Haseke’nin kuzeyindeki Amuda kentinde, kardeşini okuldan alırken kaçırıldı. Henüz 12 yaşında olan Akrin Abdullah, Kamışlı’da kent merkezindeki çarşıda zorla alıkonuldu. 16 yaşındaki Hasekeli Muhammed Celal Derviş de ailesinin tüm engelleme çabasına rağmen PKK kampına götürüldü.

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