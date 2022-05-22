Gündem PKK paylaşımı beğenene kanca atıyor
İSTANBUL

PKK paylaşımı beğenene kanca atıyor

PKK’nın sözde gençlik yapılanması YPS’ye yönelik kritik operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
PKK paylaşımı beğenene kanca atıyor
Gündem

PKK’nın sözde gençlik yapılanması YPS’ye yönelik kritik operasyonun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Örgütün dağ kadrosunda faaliyet yürütürken ikna edilerek teslim olan “Renas Botan Soro” kod adlı terörist Hakan İ. itirafçı oldu. YPS’nin aile bağı zayıf olan çocukları hedef aldığını anlatan terörist, “Bu çocuklar gezi, piknik gibi etkinliklere götürülüp PKK propagandası yapılır. Polise yönelik sokak eylemlerine yönlendirilip devlete kin duymaları sağlanır” dedi.

ÖZEL SOSYAL MEDYA EKİBİ

Hakan İ., PKK’nın eleman temini için uyguladığı sinsi yöntemi de deşifre etti. YPS’nin sosyal medya üzerinden örgüte eleman kazandırdığını anlatan terörist, bu iş için kadın teröristlerden oluşan özel bir sosyal medya ekibi kurulduğunu anlattı: “Bu kadın teröristler sosyal medyada müzik, şiir, fotoğraf gibi paylaşımlar yapar. Paylaşımlara yorum yapıp beğenenler tespit edilir. Sahte hesaplardan irtibata geçilip örgüte kazandırmak için ikna edilmeye çalışılır.”

Hakan İ.’nin verdiği beyan üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda YPS’nin İstanbul ayağında faaliyet yürüten 25 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmaları istendi.

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