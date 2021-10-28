Gündem PKKda çözülme sürüyor Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
ANKARA

PKK'da çözülme sürüyor: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, turuncu kategoride yer alan bir PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teröristin 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
PKKda çözülme sürüyor: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Örgüt üyesinin 2010'da terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

  • Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 167'ye yükseldi


İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Zehir saçıyor

Zehir saçıyor

​Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik.
Uçan motosiklet satışa çıktı

Uçan motosiklet satışa çıktı

İlk etapta 200 adet üretilecek: İşte istenen rakam.
Dünyanın üçüncü Türkiyenin en yükseği olacak: Yıl sonu su tutacak

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son rakamlarını açıkladı.
Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

Kız arkadaşını öldürüp cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti.

Rektör Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden akademisyenlerin varlığını kabul etti.

​Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.