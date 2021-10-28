PKK'da çözülme sürüyor: Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Örgüt üyesinin 2010'da terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi.
- Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 167'ye yükseldi