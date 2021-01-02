PKK’nın buğday hattı

Spor

Bakan Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kampları başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kamplarımız başlayacak. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarım, sinema, medya kampları… Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383. Ama bu rakam bizim için yeterli değil. Bu sayıyı 2021 yılında daha yukarılara taşımak zorundayız. Ve bu önemli projemiz de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’.